Порошенко пообещал не переносить президентские выборы в Украине

Президент Украины Петр Порошенко пообещал пообещал не переносить сроки президентских выборов в связи с режимом военного положения, введенного в ряде областей страны. Об этом украинский лидер заявил в интервью Bloomberg.

Агентство разместило видеозапись беседы на своем сайте вечером во вторник, 4 декабря.

Глава Украины еще раз представил свое видение конфликта в Керченском проливе. "Мы считаем, что Азовское море в его нынешнем статусе можно охарактеризовать как частично оккупированное Россией, а Керченский пролив - как (полностью. - Ред.) оккупированный", - подчеркнул украинский лидер.

В ответ на агрессию со стороны Москвы необходимо продемонстрировать решительные действия, убежден Порошенко. При этом "действовать - не значит развязать войну", отметил он. "Безусловно, нет", - добавил президент.

"Действовать - означает ввести блок санкций в отношении России, которые можно было бы назвать "азовскими санкциями", - указал глава государства. При этом Киев ожидает "наращивания присутствия НАТО в Черном море, а, возможно, и в Азовском", подчеркнул Порошенко, добавил, что данный шаг необходим с точки зрения поддержания стабильности в регионе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании глав МИД альянса в Брюсселе 4 декабря рассказал об увеличении присутствия военных кораблей НАТО в Черном море - до 120 дней в этом году по сравнению с 80 днями в прошлом, о патрулировании неба над Черным морем и о размещении многонациональной бригады альянса в Румынии. Вместе с тем упоминания Азовского моря в пресс-службе Североатлантического альянса всячески избегали.