Последнее обновление: 04.01.2019 18:05

ЦИК Украины зарегистрировала первого кандидата в президенты

Центризбирком Украины официально зарегистрировал первого кандидата в президенты страны, им стал бывший министр экологии Игорь Шевченко. Об этом со ссылкой на данные голосования на заседании ЦИК сообщает агентство УНН. По его данным, «за» регистрацию Шевченко проголосовали 12 членов комиссии.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря.​

Ранее сообщалось, что документы в Центризбирком Украины, помимо Шевченко, подали также правозащитник Владимир Ратуш, лидер социал-демократов и член партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин, бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко и экс-лидер Аграрной партии, самовыдвиженец Виталий Скоцик.

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