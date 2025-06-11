Биржи Беларуси и РФ будут сотрудничать в торговле электроэнергией

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Петербургская биржа сегодня в Минске подписали соглашение о торговле электроэнергией на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба БУТБ.

Согласно информации, для реализации таких торгов Петербургская биржа уже разрабатывает единое программное обеспечение с соблюдением интересов двух операторов торгов, которое предусматривает возможности выставления мультивалютных заявок.

Дополнительно стороны договорились о взаимодействии в области информационной поддержки централизованной торговли электроэнергией по срочным контрактам на общем рынке ЕАЭС.

«<...> Наше взаимодействие по организации торгов электроэнергией в ЕАЭС будет строиться по аналогичному принципу, поскольку и БУТБ, и Петербургская Биржа обладают уникальным опытом в сфере биржевой торговли широким спектром товарных позиций, включая электроэнергию. Уверен, что объединение наших ресурсов и усилий позволит в более сжатые сроки запустить общий рынок электроэнергии и обеспечить его эффективное функционирование», - сказал председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.