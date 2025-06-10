Минобороны РФ сообщило о втором обмене пленными с Украиной.

"10 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, <...> возвращена вторая группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.

Сейчас военные РФ находятся на территории Беларуси, где им оказывается "необходимая психологическая и медицинская помощь".

Все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Сколько военных участвовало в обмене с обеих сторон, не уточняется.

Украинская сторона о состоявшемся обмене пока не сообщала.

Напомним, первый обмен пленными в соответствии со стамбульскими договоренностями состоялся 9 июня. Среди возвращенных были раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.