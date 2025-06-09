Итальянская Eni ликвидировала свое представительство в РФ

Итальянская нефтегазовая группа Eni S.p.A. ликвидировала своё представительство в России.

Аккредитация действовавшего с 2000 года в Москве представительства прекращена с 5 июня, сообщается в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП).

Представительство с января текущего года возглавлял казахстанец Нуржан Камалов. Он также является генеральным директором московского ООО "Эни Энергия", которое оказывает услуги по административной поддержке компаниям группы - в последнее время, в частности, Eni Energy Russia B.V. и Eni Trade and Biofuels S.p.A.