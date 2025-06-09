Лукашенко готов поставлять "картошку несчастную" и в Калининградскую область

Беларусь готова поставлять в Калининградскую область необходимое продовольствие, включая "картошку несчастную". Об этом сегодня заявил Лукашенко на встрече с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

"Будьте уверены, что, несмотря на определенные проблемы с логистикой, мы нужное количество поставим продуктов питания. Всяких. В том числе и картошки несчастной", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, уже сегодня правительство доложило, что "свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла".

Лукашенко отметил ориентацию белорусского сельского хозяйства на нужды Калининградской области.

В начале мая он, комментируя сообщения о перебоях с картошкой в продаже, объяснил это переориентацией белорусских производителей на продажи в России. В марте власти синеокой ввели временное лицензирование экспорта картофеля, а 27 мая отменили запрет на импорт картофеля в республику из "недружественных стран".