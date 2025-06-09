Украина и Россия провели новый обмен военнопленными

Украина и Россия 9 июня провели новый обмен пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно информации, среди возвращаемых сейчас – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

«Процесс достаточно сложен, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день. Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнуты в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает», - проинформировал президент.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что «возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет». Взамен украинской стороне передана «аналогичная численность военнопленных ВСУ». Российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, им оказывается необходимая помощь.

Обмен произведен в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 2 июня.

Напомним, в Стамбуле стороны договорились обменять всех на всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также всех военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.