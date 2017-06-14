Белорусские власти ожидают от Москвы кредит на $700 млн

Подготовлен проект соглашения о выделении Беларуси государственного кредита РФ. Такую информацию озвучил первый заместитель министра финансов Максим Ермолович.

"Продолжаются переговоры финансовых ведомств России и Беларуси. Эта работа достаточно значительно продвинулась. Мы уже подготовили проект кредитного соглашения. Работа идет планомерно", - поведал М.Ермолович.

По его словам, кредит будет направлен на рефинансирование обязательств Беларуси перед РФ по ранее полученному займу.

М.Ермолович сказал, что "сроков в получении этих средств мы для себя никаких не определяем".

Что касается кредита ЕФСР, то Минфин "не видит сдерживающих факторов для выделения четвертого транша займа".

Выступая на расширенном заседании комиссии по бюджету и финансам нижней палаты парламента в среду М.Ермолович заверил, что размер госдолга Беларуси не превышает порогового значения, является управляемым и обслуживаемым.

По его ловам, на начало текущего года госдолг составил 39,2 млрд рублей, или 41,7% к ВВП при пороговом значении 50%.

"Такой уровень долга, который мы имеем сегодня, является управляемым и обслуживаемым", - сказал М.Ермолович.