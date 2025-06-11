В ЕАЭС антидемпинговую пошлину на оцинкованный прокат из Украины и КНР продлили на пять лет

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении оцинкованного проката, происходящего из Китайской Народной Республики и с Украины, по 9 июня 2030 года включительно.

«Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка 2 сентября 2024 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей проката из стран Евразийского экономического союза», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Как сообщает ЕЭК, заявление было подано ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ПАО «Северсталь».

Антидемпинговая пошлина в отношении оцинкованного проката из КНР и с Украины установлена в соответствии с решением коллегии ЕЭК № 209 от 3 декабря 2019 года. Размер пошлины на прокат из КНР составляет от 12,69% до 17% от таможенной стоимости в зависимости от производителя, на прокат с Украины – 23,9% от таможенной стоимости. Также решением № 209 одобрены ценовые обязательства ряда китайских компаний. Действие меры было продлено на период проведения повторного расследования.