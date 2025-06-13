В Латвии гражданам Беларуси запретили работать на объектах критической инфраструктуры

В Латвии депутаты Сейма приняли в третьем чтении поправки к закону о национальной безопасности, которые предусматривают запрет на трудоустройство или оказание услуг в критической инфраструктуре гражданам Беларуси и России. Об этом сообщают латвийские медиа.

Под критической инфраструктурой понимаются объекты, системы или их части, расположенные в Латвии, которые необходимы для выполнения важных общественных функций, а также для защиты здоровья, безопасности, экономического или социального благополучия людей.

Поправки предусматривают, что граждане Беларуси и России не смогут работать на указанных объектах, если предоставление услуг предусматривает доступ к информации или технологическому оборудованию, необходимому для функционирования критической инфраструктуры.

Они смогут выполнять работу в критической инфраструктуре только при наличии отдельного разрешения от национального органа безопасности.

Поправки также предусматривают, что Беларусь или Россия, ее граждане или юридические лица, учрежденные в этих странах, не смогут стать владельцем, собственником или бенефициаром критической инфраструктуры, а подданным этих стран будет запрещено занимать должности в органах управления такой инфраструктуры.

Для усиления защиты критической инфраструктуры владелец должен быть лояльным к Латвии и ее конституции и ему запрещено оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному порядку.

Латвийский Сейм также принял закон, который предусматривает запрет части работников государственного управления выезжать в Беларусь и Россию.

Кроме того, в бюджетно-финансовую комиссию Сейма Латвии поступил проект решения, вводящий с 1 июля этого года полный запрет на торговлю в стране белорусскими и российскими товарами.