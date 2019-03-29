Берлинские транспортники готовят уже третий страйк

В понедельник в Берлине не будут работать метро, ​​трамваи и автобусы из-за акции протеста, организованной профсоюзом Verdi. Об этом сообщили в берлинской транспортной компании BVG.

«Как нас проинформировал профсоюз Verd, в понедельник, 1 апреля, будет забастовка. К сожалению, наши пассажиры должны готовиться к значительным ограничениям в движении местного транспорта с 3.30 утра и до ночи», - отмечает компания - перевозчик.

BVG приводит перечень автобусов, которые будут курсировать. Будет работать и городская електричка - S-Bahn.

Это будет уже третья забастовка на транспорте в столице ФРГ. Предыдущие предупредительные акции состоялись 15 февраля (эта забастовка стала самой масштабной за последние 7 лет и длилась полдня) и 14 марта - тогда бастовали только водители автобусов в течение целого дня.

Профсоюз Verdi требует повышения зарплат для 14 600 работников BVG, однако проведенные накануне коллективные переговоры закончились безрезультатно. Кроме того, профсоюз добивается перевода всех работников на 36,5-часовую рабочую неделю, выплаты рождественских премий новичкам, более быстрых темпов повышения зарплат и единовременной выплаты по 500 евро всем членам профсоюза.