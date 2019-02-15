Последнее обновление: 15.02.2019 12:10

В Берлине транспортники начали забастовку - крупнейшую за последние семь лет

Работники сферы общественного транспорта Берлина утром в пятницу, 15 февраля, начали предупредительную забастовку - крупнейшую за последние семь лет, сообщает агентство dpa.

"Забастовка идет по плану", - заявил представитель профсоюза Verdi, который призвал к протестам 14 тысяч работников сферы общественного транспорта в Берлине.

В столице Германии от забастовки пострадали сотни тысяч жителей, пользующихся общественным транспортом: автобусы и трамваи остались в депо, станции метро закрыты.

По графику в Берлине работают региональные поезда и городская электричка (S-Bahn). Также в обычном режиме работают автобусы в окрестностях Берлина и паромы, которые обслуживает берлинская транспортная компания BVG.

Предупредительная забастовка должна прекратиться в 12 часов дня по местному времени. Бастующие требуют сокращения рабочих часов и повышения зарплаты.

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