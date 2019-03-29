В Лондоне началось автобусное турне юристов, консультирующих граждан ЕС

Мэр Лондона Садик Хан в пятницу дал старт четырехдневному автобусному турне миграционных юристов, которые будут консультировать европейских граждан, желающих остаться жить в британской столице после выхода страны из ЕС, сообщила РИА Новости представитель столичной мэрии.

В рамках проекта, стартующего накануне запуска новой системы регистрации европейских граждан, двухэтажный красный автобус будет ездить по наиболее "эмигрантским" районам Лондона.

"Автобус, заполненный миграционными юристами, работающими на безвозмездной основе, и волонтерами, обеспечит столь необходимое сейчас спокойствие и объяснит, какие действия стоит предпринять европейским лондонцам, чьи права игнорировались во время процесса Brexit", - сообщила представитель мэрии.

Лейборист Садик Хан – ярый противник Brexit, вскоре после референдума о выходе из ЕС он запустил кампанию London is Open ("Лондон открыт"), направленную на сохранение британской столицы как центра притяжения иностранцев. Нынешнее турне юристов – часть этой кампании.

За четыре дня автобус, надпись на котором гласит "Мы все лондонцы", посетит десять лондонских районов, юристы и волонтеры будут проводить встречи с населением, в том числе, в местных библиотеках, общинных центрах, а также в торговых центрах и в аэропорту Хитроу.

Кроме того, в пятницу мэр официально запускает онлайн-хаб для живущих в Лондоне европейцев с необходимой для них информацией, в том числе, о процессе регистрации и об услугах по переводу документов.

"Также в здании ратуши сегодня открыт центр по приему населения, предлагающий ряд услуг для европейских лондонцев", - сообщила представитель мэрии.

В центре принимают согласившиеся работать бесплатно юристы, а также представители различных региональных общин, в том числе, восточно-европейского центра.