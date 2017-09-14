Великобритания открыла для туристов отель "Титаник"

В Белфасте, что в Северной Ирландии, в здании бывшей штаб-квартиры британской судостроительной компании Harland & Wolff открылся отель "Титаник".

Как сообщает Daily Mail, в начале 1900-х годов именно здесь были созданы чертежи трансатлантического лайнера.

Отмечается, что ремонт здания занял два года и стоил порядка 28 млн фунтов стерлингов (около 37 млн долларов).

На четырех этажах располагается 120 номеров различного класса. Помещения, где инженеры разрабатывали план трансатлантического лайнера, были превращены в конференц-зал и бар. В отделке использовалась та же плитка, что и для бассейна "Титаника".

Напомним, что британский пароход затонул в апреле 1912 года во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом. На борту судна находились свыше двух тысяч человек, большинство из них погибли.