Палата общин отвергла все альтернативные варианты "Брекзита"

Британская Палата общин в среду, 27 марта, проголосовала против всех восьми альтернативных вариантов "Брекзита", предложенных различными партиями и политическими группами.

Парламентарии не поддержали ни "Брекзит" без соглашения", ни вариант "Норвегия+", предполагающий сохранение членства в Европейской экономической зоне, ни вариант, предусматривающий новый референдум.

Напомним, в среду спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу вынес на голосование восемь предложений, альтернативных соглашению о выходе Великобритании из состава Евросоюза, которое премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Еврокомиссией в ноябре 2018 года. Депутатам выдали листок, в котором им предлагалось проставить "да" или "нет" напротив каждой из восьми опций.

Теперь, после провала голосований по альтернативным вариантам, тупик, в который зашло согласование "Брекзита" с ведущими политическими игроками, стал еще более очевиден. До сих пор неясно, станет ли Тереза Мэй в третий раз выставлять на голосование согласованный с Брюсселем договор по выходу Великобритании из ЕС. Она собиралась это сделать только в случае "достаточной поддержки" парламетариев.

Ранее Мэй раскритиковала парламент за его "неспособность достичь единства по осуществлению выхода Соединенного Королевства из Евросоюза". Результат этого - то, что "Брекзит" не сможет состояться 29 марта, как было запланировано. "Лично я очень сожалею об этом", - добавила она.

Тереза Мэй также объявила о готовности уйти в отставку в ближайшем будущем. По ее словам, она готова сложить с себя полномочия главы правительства перед началом переговоров о будущих отношениях между Великобританией и Евросоюзом, заявила Мэй 27 марта на встрече с депутатами парламента от Консервативной партии.

Саммит ЕС 22 марта согласился перенести дату выхода Великобритании из состава ЕС до 22 мая, если в течение недели Палата общин британского парламента одобрит соглашение по "Брекзиту". Если британские законодатели не смогут утвердить договор, то ЕС согласен отложить "Брекзит" до 12 апреля. До этой даты Великобритания должна будет предоставить Европейскому совету информацию о возможных сценариях своих дальнейших действий. Ранее "Брекзит" был запланирован на 29 марта 2019 года.