Последнее обновление: 30.01.2019 10:46

Британский парламент проголосовал за изменение соглашения по "Брекзиту"

Нижняя палата британского парламента (Палата общин) во вторник, 29 января, большинством голосов проголосовала против нерегулируемого выхода из состава Евросоюза.

Парламентарии однако выступили за дальнейшие переговоры с ЕС с целью добиться изменения существующего соглашения с ЕС в вопросах границы с Ирландией. Большинство парламентариев выступают против того, чтобы граница между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, оставалась без таможенного контроля в случае, если Лондону и Брюсселю к концу 2020 года не удастся выработать новое соглашение о торговле. В то же время особо подчеркивается недопущение к возврату жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что после поддержки парламентом регулируемого "Брекзита" она намерена провести дальнейшие переговоры с Брюсселем "о том, как нам лучше реализовать мнение Палаты общин".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры 584-страничного документа по "Брекзиту" были согласованы с Брюсселем после 18 месяцев переговоров, лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение. Однако Палата общин)15 января отклонила разработанное соглашение.

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