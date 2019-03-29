Мэй пытается гарантировать новую отсрочку Brexit на фоне тупика в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила провести в пятницу голосование упрощенной сделки с Евросоюзом в попытке добиться новой отсрочки Brexit на фоне тупиковой ситуации, сложившейся в парламенте.

Законодатели на специальном заседании проголосуют сделку Мэй о выходе Британии из ЕС, тогда как общие условия будущих отношений страны с блоком, о которых премьер также договорилась с Брюсселем, на голосование выноситься не будут.

На прошлой неделе Британия договорилась с ЕС отложить Brexit, который был изначально запланирован на 29 марта, до 12 апреля с возможностью дальнейшей отсрочки до 22 мая, если Мэй удастся убедить парламент поддержать ее сделку на этой неделе.

“Европейский союз согласится на продление (сроков Brexit) до 22 мая, только если соглашение о выходе из ЕС будет одобрено на этой неделе”, - сказала в четверг лидер Палаты общин Андреа Лидсом.

Сделка Мэй включает юридически обязывающий договор о выходе Британии из ЕС, а также более общую политическую декларацию о будущих отношениях с блоком. В ходе двух предыдущих попыток премьера добиться одобрения сделки, парламентарии отклоняли ее подавляющим большинством голосов.

Остается неясным, как и когда Великобритания покинет ЕС, и произойдет ли это вообще. Двумя наиболее возможными вариантами считаются выход из блока без сделки, которая могла бы смягчить потрясения для экономики, или отсрочка даты Brexit для проведения выборов, в то время как остальные опции отошли на второй план.

В среду Мэй сказала законодателям от Консервативной партии, что уйдет в отставку, если парламент с третьей попытки одобрит ее сделку о Brexit, вновь попытавшись заручиться поддержкой евроскептиков внутри своей партии.

Однако некоторые проигнорировали ее предложения, в то время как партия Северной Ирландии, поддержка которой является ключевой для утверждения сделки, сообщила, что вновь отклонит соглашение.