Последнее обновление: 15.03.2019 10:18

Британские парламентарии согласились перенести крайний срок Brexit на 30 июня

Члены британской Палаты общин в четверг поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года. За это предложение проголосовали 412 депутатов, против - 202.

В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

Перед этим голосованием Палата общин отклонила все поправки к подготовленному правительством документу.

Ранее на этой неделе Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из ЕС имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.

Британский парламент также вчера большинством голосом отклонил предложение провести второй референдум по вопросу о Brexit. Согласно замыслу авторов отклоненной поправки, на референдуме британским подданным предлагалось бы проголосовать, выходить ли из Европейского союза на условиях, которые согласует парламент, либо не выходить из Европейского союза.

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