Палата общин 29 марта в третий раз проголосует по "Брекзиту"

Палата общин британского парламента может 29 марта в третий раз проголосовать по поводу соглашения Лондона с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС.

Спикер нижней палаты Джон Беркоу в четверг, 28 марта, подтвердил, что в своей новой подаче документ будет "существенным образом" отличаться о предыдущей версии.

Тем самым парламентарии не нарушат постановление 415-летней давности, в соответствии с которым законопроект не может быть внесен на повторное голосование в течение одного и того же срока полномочий парламента.

На этот раз документ будет включать лишь юридически обязывающее соглашение о "Брекзит". На голосование не будет вынесена согласованная ранее с Брюсселем политическая декларация, в которой стороны обрисовывают будущие отношения между ЕС и Великобританией.

В среду, 27 марта, Палата общин проголосовала против всех восьми альтернативных вариантов "Брекзита", предложенных различными партиями и политическими группами. Парламентарии не поддержали ни "Брекзит" без соглашения", ни вариант "Норвегия+", предполагающий сохранение членства в Европейской экономической зоне, ни вариант, предусматривающий новый референдум.

Премьер Тереза Мэй раскритиковала парламент за его "неспособность достичь единства по осуществлению выхода Соединенного Королевства из Евросоюза". Результат этого - то, что "Брекзит" не сможет состояться 29 марта, как было запланировано. "Лично я очень сожалею об этом", - добавила она. Также глава кабмина объявила о готовности уйти в отставку в ближайшем будущем.