Оппозиция перехватила у Джонсона контроль над "Брекзитом"

Палата общин британского парламента во вторник, 3 сентября, в ходе голосования наделила себя правом определить повестку дня парламента на среду и таким образом рассмотреть законопроект, открывающий возможность переноса даты выхода королевства из ЕС на более поздний срок и даже блокировки "Брекзита", если сделка с Брюсселем не будет достигнута.

Таким образом, правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона потерпело первое поражение в британском парламенте.

Это стало возможным из-за того, что Джонсон во вторник потерял рабочее большинство в парламенте перед ключевым голосованием по "Брекзиту" в Палате общин. Депутат от Консервативной партии Филипп Ли присоединился к проевропейски ориентированной фракции "Либеральных демократов" (ЛД).

Кроме того, в общей сложности 21 член Консервативной партии проголосовал против планов премьер-министра, в том числе бывший канцлер казначейства Филип Хаммонд.

Сразу после голосования Борис Джонсон объявил, что, если на следующий день депутаты примут закон против жесткого "Брекзита", запрещающий Лондону покидать Евросоюз без соответствующих договоренностей с Брюсселем, он будет добиваться организации досрочных парламентских выборов. Для этого главе правительства требуется поддержка двух третей членов Палаты общин.

Ранее в тот же день, выступая перед депутатами британского парламента, Джонсон заявил, что хочет вернуться со следующего саммита ЕС со сделкой, которую законодатели смогут "изучить и одобрить".

Британский премьер утверждает, что шансы на подобное соглашение в последние недели "выросли", а правительство "наращивает" темпы переговоров с Брюсселем. При этом он попросил парламентариев не одобрять новую законодательную инициативу. "Если это произойдет, весь прогресс, которого мы достигли, обесценится… Этот шаг уничтожит любые шансы на переговоры", - уверял глава кабинета министров.

Накануне Джонсон утверждал, что пока не планирует объявлять внеочередные всеобщие выборы, несмотря на имеющиеся противоречия с депутатами британского парламента. "Я не хочу выборов. Вы не хотите выборов. Давайте продолжим следовать той повестке, которую диктует народ", - заявил он.