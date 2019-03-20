Последнее обновление: 20.03.2019 16:22

Крупнейший в Европе парк развлечений открыли в Анкаре

В Анкаре открыли новый парк развлечений Wonderland Eurasia (еще одно название - Ankapark), который по своим размерам самый большой в Европе и один из крупнейших в Азии.

В церемонии открытия принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"За прошедшую неделю мы открыли много новых мест, которые облегчают жизнь наших граждан. Общий размер одного из новооткрытых мест, нашей гордости, достигает 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров. Это Ankapark, который станет одним из символов Турции", - подчеркнул Эрдоган.

Он также сказал, что Ankapark является экологическим проектом, призванным не только стать развлечением для жителей столицы, страны и туристов, но и подчеркнуть бережное отношение к природным ресурсам и попечительству об окружающей среде.

Парк состоит из 12 тематических частей, в частности, Доисторический период, Каменный век, Древние цивилизации и другие, имеет 26 крупных аттракционов и более 2 тысяч аттракционов среднего размера. Аттракционы размещаются и на открытом воздухе, и в закрытых помещениях.

Руководство парка прогнозирует, за первый год его посетит 5 млн человек.

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