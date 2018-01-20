В Турции мусорщики создали библиотеку из выброшенных книг

В турецкой столице появилась новая библиотека, в которой насчитывается 5000 книг. Расположенная на территории заброшенной двадцать лет назад кирпичной фабрики, она ничем не отличается от других библиотек. Правда, это лишь на первый взгляд. Большинство ее посетителей — турецкие сборщики мусора. И все потому, что без них этой библиотеки могло и не быть, сообщает RFI.

Сами книги здесь тоже необычные — «спасенные». Они оказались выброшенными на свалку южного квартала Чанкая, расположенного на юге Анкары. Здесь находится символ столицы телебашня Атакуле, у подножья которой находится множество деловых и торговых центров, а также государственных учреждений.

Вместо того, чтобы отправить этот «мусор» из делового квартала на переработку, сотрудники муниципалитета поступили иначе. Убежденные в том, что книга должна жить, они выступили с инициативой создать библиотеку. Ведь если кому-то книги оказались не нужны, то другим они могут пригодиться.

Менее чем за год мусорщики собрали около пяти тысяч книг, в том числе на французском и английском языках. «Гарри Поттер», «Пятьдесят оттенков серого», романы Чарльза Диккенса и нобелевского лауреата Орхана Памука… Каждая из спасенных книг нашла свою полку. 1500 еще ждут своей очереди на складах. Издания распределили по семнадцати категориям: от художественной литературы до нон-фикшн. У входа на кирпичной стене висит надпись «салон для чтения», а в самом помещении звучит классическая музыка.

«Идея создать эту библиотеку возникла тогда, когда сотрудники муниципалитета думали над тем, как поступить с выброшенными книгами. Для кого-то они потеряли свою ценность и оказались на свалке. Мы решили вернуть им их прежнюю ценность, сделав их общественно доступными», — объяснил агентству Anadolu Сема Кеская из отдела кадров мэрии.

Библиотека открыта с раннего утра до 17:30 и бесплатна для всех посетителей. Для 700 сборщиков мусора она открыта круглосуточно, но сюда приходят также дети муниципальных работников, ученики близлежащих школ, а также проезжающие мимо велосипедисты. Книги можно читать на месте или одолжить на две недели. 20-летний директор Эрай Йилмаз говорит, что уже 147 книг читатели взяли на дом.

Теперь об этой библиотеке знают в других городах Турции и даже за ее пределами. «Мусорный» фонд постоянно пополняется благодаря частным пожертвованиям. Пока инициаторы проекта не планируют расширять помещение, но намерены создать «мобильные библиотеки», которые каждые две недели будут перемещаться в разные школы Анкары, у которых нет собственных библиотек.