В Польше хотят снять иммунитет с судей и прокуроров коммунистической эпохи

Следственный отдел Института национальной памяти Польши направил дисциплинарным судам представление о снятии иммунитета семерым судьям и прокурорам коммунистической эпохи. Об этом заявил министр юстиции — генпрокурор Польши Збигнев Зебро.

"Мы хотим, чтобы лица, совершившие недостойные судебные преступления, ответили за свое поведение", - заявил Зебро.

Он отметил, что на протяжении 30 лет существования демократической Польши была наивная вера в то, что судебная система самостоятельно избавится лиц, которые служили коммунистической власти, в том числе и советским оккупантам.

Семерым судьям и прокурорам коммунистической эпохи инкриминируется то, что они были причастны к бесправному осуждения за оппозиционную деятельность меньшей мере 10 человек в период 1981-1982 годов. Речь идет о трех судьях Поморского военного округа и четырех прокурорах военной прокуратуры гарнизона города Кошалин.

Зебро проинформировал, что среди этих семерых есть двое, которые до недавнего времени были судьями Верховного суда Польши.

Политики правящей коалиции в Польше обвиняют судебную ветвь власти страны в том, что она самостоятельно не очистилась от деятелей коммунистической эпохи. Это было одной из причин внесения изменений в ряд законов о функционировании судебных органов Польши, в частности законов о Конституционном и Верховном суде, и это вызвало в течение последних двух лет протесты в Польше, а также введение в отношении Польши со стороны Еврокомиссии процедуры, связанной со статьей 7 Договора ЕС, что предусматривает ограничение полномочий страны-члена Сообщества.