Последнее обновление: 13.11.2017 17:00

В Польше прихожане заставили священника продать свой Porche

Польский священник разгневал прихожан своей церкви тем, что купил автомобиль марки Porche за 110 тысяч долларов, сообщает The Associated Press.

Покупка священником Веславом Мцяшеко дорогого автомобиля, по данным СМИ, рассорила прихожан: одни за него пытались вступиться, другие требовали выгнать Мацяшека с прихода. В итоге настоятель храма в деревне Касина Велика на юге Польши, публично, в том числе и во время мессы, извинился за свой поступок.

"Если кто-то обижается, мне очень жаль", - заявил Мацяшек.

Вырученные от продажи автомобиля деньги католический священник пообещал раздать бедным.

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