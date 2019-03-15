Последнее обновление: 15.03.2019 15:58

Банк Японии не изменил политику, ухудшил оценку экспорта и производства

Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений в пятницу и ухудшил оценку уровня экспорта и производства, отметив усиление зарубежных рисков, которые могут поставить под угрозу хрупкое восстановление экономики страны.

Центробанк также скорректировал общую оценку состояния экономики Японии, сославшись на влияние замедляющегося роста за рубежом.

Как и ожидалось, Банк Японии оставил краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1 процента и повторил обещание удерживать доходность 10-летних госбондов вблизи нуля процентов.

Решение оставить ставку без изменений поддержали 7 членов совета управляющих банка, двое высказались против.

Центробанк сообщил, что экспорт в последнее время демонстрирует некоторое ослабление, в то время как на предыдущем заседании в январе чиновники говорили о “тенденции к увеличению”.

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