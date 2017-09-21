Банк Японии оставил политику без изменений, несмотря на несогласие нового управляющего

Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений по итогам заседания в четверг и сохранил оптимистичную оценку состояния экономики, сигнализировав о своей уверенности в том, что устойчивое восстановление постепенно приведет к ускорению темпов инфляции до целевых 2 процентов без дополнительного стимулирования.

Однако новый член правления Банка Японии Гоуси Катаока не был согласен с решением регулятора сохранить целевые показатели процентных ставок, заявив, что текущий курс монетарной политики не сможет подтолкнуть инфляцию к целевому уровню в 2 процента в течение 2019 финансового года.

Как и ожидалось, Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне минус 0,1 процента.

По итогам двухдневного заседания регулятор также подтвердил обещание удерживать доходность 10-летних гособлигаций около нуля процентов.

Банк также оставил в силе обязательство покупать государственные облигации такими темпами, чтобы баланс его активов увеличивался на 80 триллионов иен в год ($717,6 миллиарда), отклоняясь от плана ФРС США постепенно двигаться к отмене мер кризисного периода.

Об итогах заседания Банка Японии было объявлено спустя несколько часов после того, как Федрезерв принял решение сохранить диапазон ключевой ставки и просигнализировал о еще одном возможном повышении до конца года, подтолкнув доллар к двухмесячному максимуму против иены.