Японский ЦБ обсуждает варианты прекращения программы кредитно-денежного стимулирования

Руководство Банка Японии обсуждает способы сворачивания масштабной программы кредитно-денежного стимулирования (exit strategy), заявил глава японского ЦБ Харухико Курода.

"Внутри Центробанка мы ведем различные переговоры", - сказал сегодня Х.Курода в ходе выступления в парламенте страны.

Он отметил, однако, что не намерен доносить до рынков обсуждаемую информацию до тех пор, пока у Центробанка не возникнет необходимости в нормализации политики.

То, каким образом Банк Японии будет выходить из программ монетарного стимулирования, будет зависеть от динамики инфляции, а также ситуации в экономике страны и на финансовых рынках, заявил Х.Курода.

Говорить о деталях в данный момент нецелесообразно и преждевременно, отметил он.

В ходе выступления глава Банка Японии также подчеркнул, что инфляция в стране по-прежнему далека от целевого показателя и Центробанк намерен сохранять стимулирующую политику до тех пор, пока темпы роста потребительских цен не достигнут 2%.

Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый Центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания, в феврале поднялся до 1% в годовом выражении, что было отмечено впервые за 3,5 года.

В марте Х.Курода заявил, что Банк Японии начнет рассматривать exit strategy в 2019 финансовом году, который начнется 1 апреля 2019 года.