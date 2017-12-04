Последнее обновление: 04.12.2017 16:15

Глава Банка Японии пообещал сохранять сверхмягкую монетарную политику

Банк Японии не планирует менять масштабную программу мер стимулирования и начнет “немедленно действовать”, если риски для экономики будут мешать приближению к целевому уровню инфляции, сказал в понедельник глава регулятора Харухико Курода.

Курода озвучил оптимистичный взгляд на глобальную экономику, но предупредил о факторах, которые могут поставить восстановление под угрозу, включая геополитические риски и усиление протекционизма.

“Меня особенно беспокоят протекционистские тенденции в некоторых странах и геополитические риски вокруг мировой экономики”, - сказал Курода, выступая на международной финансовой конференции.

“Я искренне надеюсь, что многосторонняя торговая система сохранится в ближайшие годы”.

Проводимая президентом США Дональдом Трампом политика под лозунгом “Первым делом - Америка” вызвала беспокойство в Азии, где многим экономикам, включая японскую, выгодна свободная торговля.

“Мы сохраним текущую крайне аккомодативную монетарную политику для как можно более скорого достижения 2-процентного целевого уровня инфляции”, - сказал Курода.

По словам главы японского центробанка, хотя геополитические риски “очень трудно прогнозировать”, регулятор не будет забывать, что они могут представлять угрозу восстановлению экономики страны.

“Если случится что-то, что помешает приближению нашей цели - ценовой стабильности - мы немедленно начнем действовать в соответствии с конкретным нуждами”, - сказал Курода.

“На данном этапе меня это не беспокоит”, поскольку прогноз для глобальной экономики “достаточно хороший и устойчивый”, отметил глава регулятора.

В сентябре 2016 года Банк Японии отказался от таргетирования денежной базы и вместо этого установил контроль над кривой доходности.

Сейчас центробанк удерживает краткосрочные процентные ставки на уровне минус 0,1 процента, а доходность 10-летних гособлигаций - около нуля процентов.

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