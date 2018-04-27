Последнее обновление: 27.04.2018 17:41

Банк Японии не изменил ставки и отказался от срока достижения целевого уровня инфляции

Японский центробанк в пятницу оставил политику без изменений, но исключил из заявления формулировку о том, что инфляция достигнет целевого 2-процентного уровня примерно через два года.

По мнению аналитиков, отказ от упоминания сроков достижения целевого уровня инфляции указывает на то, что регулятор пытается сдерживать ожидания новых стимулов рынком.

Банк Японии вновь представил оптимистичный взгляд на экономику, однако сигнализировал о понижательных рисках для прогноза потребительских цен.

Регулятор, как и ожидалось, подтвердил намерение поддерживать краткосрочные ставки на уровне минус 0,1 процента, а доходность десятилетних облигаций - вблизи нуля процентов.

Центробанк не изменил прогноз инфляции на следующий финансовый год, оставив его на уровне 1,8 процента. В 2020 году, согласно прогнозу регулятора, показатель останется на этом же уровне.

Банк Японии подтвердил, что экономика расширяется умеренными темпами, однако добавил, что риски для прогноза инфляции склоняются к понижательным, поскольку компаниям, возможно, понадобится больше времени на повышение зарплат.

“Импульс для достижения нашего целевого уровня сохраняется, однако ему не хватает энергии”, - сообщил центробанк.

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