Последнее обновление: 25.04.2019 13:13

Банк Японии не изменил политику, сохранит сверхнизкие ставки минимум до конца весны 2020 года

Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений в четверг и прояснил свое намерение сохранять ставки на крайне низком уровне продолжительный период времени, пообещав делать это как минимум примерно до конца весны 2020 года.

Как и ожидалось, ЦБ оставил краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1 процента и повторил обещание удерживать доходность 10-летних госбондов вблизи нуля процентов.

“Банк Японии намерен поддерживать текущие крайне низкие уровни краткосрочных и долгосрочных процентных ставок в течение длительного периода времени, как минимум примерно до конца весны 2020 года”, - говорится в сообщении банка.

До этого регулятор не уточнял конкретные сроки сохранения сверхнизких ставок.

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