Банк Японии не изменил политику, предупредил о росте глобальных рисков

Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений в четверг, решив сохранить сокращающийся арсенал мер, в то время как мрачный прогноз глобального роста побуждает другие крупные центробанки намекать на дополнительные меры стимулирования.

При этом ЦБ Японии вновь подчеркнул, что глобальные риски растут, в то время как торговая напряженность и неопределенность вокруг экономической политики США оказывают давление на финансовые рынки. Центробанк указал на то, что он также все больше склоняется в сторону наращивания, а не сокращения, мер стимулирования.

Как и ожидалось, Банк Японии оставил краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1 процента и повторил обещание удерживать доходность 10-летних госбондов вблизи нуля процентов.

“Понижательные риски в отношении зарубежных экономик велики, поэтому мы должны внимательно следить за тем, как они влияют на настроения домохозяйств и компаний Японии”, - говорится в заявлении центробанка.

Центральные банки по всему миру склоняются к смягчению политики, поскольку усиливающаяся торговая война между США и Китаем увеличивает давление на глобальную экономику.

Федеральная резервная система США в среду сохранила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50% годовых, но дала понять, что может снизить стоимость заимствований даже на половину процентного пункта до конца текущего года в качество ответа на рост неопределенности в экономике и снижение ожидаемой инфляции.