Банк Японии второй раз за неделю вмешался в работу рынка облигаций

Банк Японии был вынужден провести вторую интервенцию за неделю на рынке облигаций, поскольку доходность 10-летних госбумаг поднялась до максимума за 18 месяцев.

Японский ЦБ сегодня реализовал специальную операцию по покупке бондов, чтобы вернуть доходность на уровень менее 0,1%, пишет Financial Times. Банк Японии предложил выкупить у участников рынка неограниченные объемы 10-летних гособлигаций под доходность 0,10% - на 1 базисный пункт ниже, чем в ходе интервенции в понедельник, когда она составляла 0,11%.

Инвесторы распродавали японские гособлигации из-за слухов, что на следующей неделе центробанк может сократить стимулирующие программы, в том числе ориентированные на покупку бондов.

Банк Японии начал эксперимент с таргетированием доходности 10-летних госбумаг в расчете на то, что это позволит подтолкнуть к росту инфляцию, в сентябре 2016 года. Такое решение было принято после масштабного пересмотра предыдущей политики центробанка, оказавшейся неспособной обеспечить стабильную инфляцию в Японии. Сейчас целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций - около нуля.