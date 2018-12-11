Последнее обновление: 11.12.2018 16:58

Парламент Великобритании проголосует по Brexit до 21 января

Палата общин британского парламента будет голосовать по соглашению о Brexit до 21 января 2019 года, сообщил сегодня британским СМИ представитель премьер-министра Терезы Мэй.

"Правительство примет необходимые меры, чтобы этот вопрос (с голосованием) поступил обратно в палату общин до 21 января", - сказал представитель.

Накануне Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit.

Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

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