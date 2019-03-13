Последнее обновление: 13.03.2019 17:36

Протестующие в Варшаве польские фермеры рассыпали на дороге яблоки

Польские фермеры, протестующие в Варшаве против низких закупочных цен на продукты, рассыпали на проезжей части яблоки и подожгли покрышки.

Несколько десятков представителей организации работников сельского хозяйства "Агроуния" собрались на площади Завиши недалеко от центрального железнодорожного вокзала. Они протестуют против низких закупочных цен на фрукты, овощи и мясо.

На проезжую часть фермеры рассыпали яблоки, что делает невозможным проезд по улице. Полиция перекрыла движение.

Также фермеры подожгли автомобильные покрышки, которые через несколько минут погасили пожарные.

Кроме того протестующие положили на трамвайные пути тушу поросенка. Это на некоторое время остановило движение трамваев.

По словам полицейских, эта акция фермеров незаконна, так как о ней не сообщали городским властям.

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