В Польше фермеры в желтых жилетах заблокировали дорогу

Фермеры в желтых жилетах заблокировали дорогу возле Варшавы, сообщает радиостанция RMF FM.

"Несколько групп фермеров с флагами заблокировали в среду утром проезд по автостраде А2 в районе Брвинова Мазовецкого воеводства", - говорится в сообщении.

Участники акции протеста движения автомобилистов желтые жилеты в районе Триумфальной арки в Париже

Фермеры требуют решения своих проблем, связанных с угрозой африканской чумы свиней (ASF). В частности, они хотят компенсаций за забой свиней в связи с угрозой вируса африканской чумы свиней.

По данным полиции, протест является незаконным, так как не зарегистрирован установленным порядком.

На дороге тем временем образовалась пробка длиной 5 километров.

В настоящее время Франция охвачена акциями протеста «желтых жилетов», выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции. Массовые протесты, проходящие по субботам, сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.