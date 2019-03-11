IAAF оставила в силе запрет в отношении российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила в понедельник, что решила не снимать запрет в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), так как пока не получила собранных в Москве данных и финансовой компенсации за расследования.

Российские легкоатлеты были отстранены от участия в международных соревнованиях в ноябре 2015 года после выхода доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), содержавшего доказательства существования в российском спорте допинговой системы, поддерживаемой государством.

Совет IAAF обсудил возможность снятия запрета на встрече в Дохе в воскресенье и понедельник. Однако глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен сказал, что Москва еще не выполнила два условия.

“Логистические” проблемы привели к задержке финансовой компенсации, в том числе за расходы рабочей группы и юридические издержки в рамках инициированных Россией судебных разбирательств, сказал он. Кроме того, IAAF пока не получила аналитические данные и образцы из Московской антидопинговой лаборатории, которые на текущий момент анализирует ВАДА.

“Эти (вопросы) необходимо решить. Как только у нас будет все необходимое... мы проведем повторное обсуждение и дадим совету IAAF рекомендации о восстановлении (России)”, - сказал Андерсен.

Российские власти отрицают, что допинговая программа “поддерживалась государством”, но признали, что высокопоставленные чиновники были связаны с допинговой схемой, вмешательством в процедуры борьбы с применением допинга и сокрытием положительных проб.

IAAF несколько раз отказывала России в восстановлении прав в течение прошедших трех лет. В случае невыполнения условий в ближайшие месяцы Москва рискует лишиться возможности отправить команду на чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе.

"Конечно, мы вели и ведем работу по поиску источников покрытия данной задолженности. Для ВФЛА, как вы понимаете, эта сумма является достаточно крупной", - говорится в заявлении bit.ly/2VTAhe5 президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина.

“Не будем забывать, что в связи с допинговыми скандалами мы потеряли титульных спонсоров федерации. Финансовую ситуацию федерации не назовешь простой”.

С 2015 года IAAF разрешает ряду российских атлетов участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев, указывающих на то, что они тренируются в условиях, соответствующих антидопинговым требованиям.