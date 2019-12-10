Путин заявил о праве России оспорить решение WADA в суде

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может оспорить в Международном арбитражном суде (CAS) решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении РФ от соревнований.

Это заявление он сделал в ночь на вторник, 10 декабря, на пресс-конференции по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже, передает DW.

По словам Путина, у WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России, а значит, "в данной части решение WADA противоречит Олимпийской хартии" и российские спортсмены должны выступать на олимпиадах под своим национальным флагом. "Мы имеем все основания подать в CAS, подать в суд", - подчеркнул он.

По мнению Путина, любое наказание должно быть индивидуальным. Президент РФ считает, что наказание не может носить коллективный характер и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют отношения.

«Я думаю, что и специалисты WADA это тоже понимают», — добавил Путин, отметив, что в основе подобных решений «лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера».

WADA отстранило Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года. Это означает, что российские спортсмены не смогут выступать под российским флагом, в частности, на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году и на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

WADA считает доказанным то, что переданная Россией в январе 2019 года база данных Московской антидопинговой лаборатории была предварительно отредактирована. В этой базе содержались сведения с результатами допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.

Эксперты WADA пришли к выводу, что в полученном от российских властей массиве данных "были удалены или изменены сотни предположительно нежелательных результатов проб". Речь идет о предполагаемой попытке сокрытия 145 случаев применения допинга.