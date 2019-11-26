МОК выступил за жесткие санкции за махинации с допинг-пробами в РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) самым суровым образом осуждает действия тех, кто несет ответственность за манипуляции, проделанные с данными допинг-проб российских спортсменов в Московской антидопинговой лаборатории перед тем, как их предоставили Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в январе 2019 года.

Об этом говорится в официальном заявлении МОК, опубликованном во вторник, 26 ноября, передает DW.

Вопиющие манипуляции подрывают доверие к спорту как такому и является надругательством над спортивным движением по всему миру, подчеркивается в документе. По словам представителей МОК, комитет будет готов поддержать самые жесткие санкции против всех, кто несет ответственность за эти манипуляции.

Ссылаясь на доклад, подготовленный комитетом по соответствию WADA, представители МОК напомнили, что ответственность за обеспечение подлинности данных о допинг-тестах российских спортсменов несут власти РФ. В связи с этим, а также потому, что специалисты Всемирного антидопингового агентства не нашли никаких признаков нарушений со стороны Олимпийского комитета России (ОКР) или его отдельных членов, МОК поддержал предложение WADA допустить к Олимпийским играм "чистых" спортсменов из РФ, дав им возможность выступить там под нейтральным флагом.

25 ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, дав возможность спортсменам, не замеченным в допинге, принимать участие в спортивных состязаниях под нейтральным флагом.

Если на заседании исполкома WADA 9 декабря рекомендация будет принята, то России также запретят организацию крупных международных спортивных турниров, а российским спортивным чиновникам - посещение международных соревнований.