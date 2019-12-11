Последнее обновление: 11.12.2019 10:51

WADA может запретить спортсменам из РФ выступать даже под нейтральным флагом

WADA может запретить спортсменам из России выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом. Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства намерен добиться полного отлучения России от мирового спорта через Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Как сообщает MK.ru со ссылкой на The Telegraph, члены комитета в настоящее время рассматривают возможность подачи апелляции в CAS по поводу решения исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

По решению WADA, россиянам запрещено выступать под национальным флагом, однако под нейтральным флагом и при наличии доказательств своей «чистоты» - можно. Тем самым исполком организации проигнорировал рекомендации комитета атлетов.

В среду, 11 декабря, комитет WADA проведет конференцию, на которой будет рассмотрена возможность обращения в суд с требованием ужесточить «снисходительные» санкций против России. Члена комитета атлетов Виктория Аггар заявила, что решение об отстранении России от мирового спорта на четыре года может звучать жестко, но в действительности это слабое наказание.

«Не похоже, чтобы наказание соответствовало преступлению», - сказала Аггар.

Помимо сохранения шансов на выступление своих спортсменов под нейтральным флагом, Россия также сможет проводить футбольные матчи Евро-2020 и отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. Санкции WADA на них не распространяются.

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