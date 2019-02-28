США закрывают иммиграционный офис в Москве

С 1 марта московское представительство Службы гражданства и иммиграции США (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) перестанет принимать заявления на получение статуса беженца в США, воссоединение семьи и ряд других иммиграционных случаев.

Причина - существенное сокращение объема работы службы. Полностью USCIS расформируют к 29 марта. Теперь функции офиса в Москве будет выполнять офис службы в Афинах. Туда смогут обратиться также заявители из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана и Эстонии. Раньше жители этих стран были прикреплены к московскому офису службы.

USCIS находится в здании американского посольства со стороны Большого Девятинского переулка. Служба входит в структуру министерства внутренней безопасности США и по своим функциям отличается от консульского отдела. Здесь не выдают туристические или бизнес-визы и рассматривают только случаи, касающиеся непосредственно иммиграции в Америку.

Помимо услуг американским гражданам и тем, у кого есть грин-карта, в службу могли обратиться беженцы. На обработку их заявлений приходилась большая часть работы USCIS в Москве, пояснила DW представитель Госдепартамента США Ванесса Аскер. Однако в августе 2018 года российские власти уведомили США, что все действия, связанные с американской программой по приему беженцев, должны быть прекращены. Поэтому заявления от беженцев перестали принимать и нагрузка на USCIS существенно снизилась.

Это отразилось и на работе российских правозащитников, помогающих беженцам, в том числе тем, кто въезжает в Россию из других стран.

По словам Ванессы Аскер, переезд офиса USCIS в Афины снова дает возможность оказывать поддержку беженцам из России и стран постсоветского пространства. Правда, теперь для этого им сначала нужно будет получить шенгенскую визу.

Кого не коснется закрытие службы USCIS? В первую очередь это не коснется тех, кто подает заявку на неиммиграционные визы, например, туристические или учебные. С сентября 2017 года по август 2018 года россияне получили 136,1 тыс. таких виз.

Не нужно ехать в Афины и тем, кто хочет просить убежища в США и уже находится на американской территории.

"Скажем, политические мигранты или представители ЛГБТ-сообщества из России уже несколько лет сразу едут в США по туристической визе или приглашению, нанимают на месте лицензированного адвоката, открывают кейс и подают на убежище. В Москве этим уже давно никто не занимается", - говорит Антон Данилов, руководитель визового отдела компании Visa Consult.

Закрытие USCIS не отразится и на тех, кто получит грин-карту по лотерее (ближайшие результаты объявят в мае 2019 года). Эту, а также визу инвестора и визу на воссоединение с семьей можно по-прежнему будет получить в консульском отделе посольства США в Москве. Правда, придется долго ждать своей очереди на запись (в среднем это около 300 дней).