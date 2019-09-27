Трамп намерен резко ограничить приток беженцев в США

Президент США Дональд Трамп намерен в 2020 году резко ограничить приток беженцев в страну. Об этом говорится в послании президента Конгрессу США, информацию о котором разместил Госдепартамент в четверг, 26 сентября.

Согласно документу в 2020 финансовом году право на въезд получат лишь 18 тысяч новых мигрантов.

В 2019 году этот показатель был почти в два раза выше - 30 тысяч человек. А в 2016 году, последнему году президентства Барака Обамы, в США смогли въехать 110 тысяч мигрантов, передает DW.

Ограничение миграции является одной из приоритетных задач администрации Трампа. При этом, как отмечают в американском внешнеполитическом ведомстве, власти США считают, что решение различных конфликтов, которые, в первую очередь, приводят к возникновению большого числа перемещенных лиц, "позволяет помочь горозадо большему числу людей, нуждающихся в помощи, и сделать это гораздо быстрее, чем это можно было бы сделать путем их переселения или предоставления им убежища в Соединенных Штатах".

В Госдепартаменте не исключили увеличения числа допускаемых в страну беженцев в будущем, но указали, что это станет возможно лишь после того, как заметно снизится нагрузка на иммиграционную систему США. На границе с Мексикой скопились десятки тысяч мигрантов из латиноамериканских стран, которые месяцами ожидают возможность попасть на территорию США.