США введут запрет на выдачу виз для приезжающих рожать

Администрация президента Дональда Трампа на предстоящей неделе ужесточит правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают в США рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми.

Об этом пишет Axios со ссылкой на трех сотрудников Белого дома, передает РБК.

Изменения касаются виз типа B, которые выдаются для краткосрочного въезда с туристическими или деловыми целями, и предоставляют сотрудникам Госдепа возможность отказать в документе, если они считают, что заявитель получает визу с целью последующего предоставления гражданства его ребенку.

Трамп регулярно выступает за ужесточение миграционного законодательства и, в частности, называл «откровенно смешным» право на гражданство по праву рождения, которое гарантируется 14-й поправкой к Конституции США. Это лишь одна из готовящихся мер Белого дома для борьбы с «родильным туризмом».

Официальной статистики детей иностранцев, которые родились в США, не ведется, однако, по оценке близкого к Белому дому центра изучения миграции, ежегодно их количество составляет примерно 33 тыс. человек. AP в марте 2019 года писало, что в основном «родильным туризмом» занимаются жители Китая, России и Нигерии.