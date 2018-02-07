Последнее обновление: 07.02.2018 17:04

Трамп приказал открыть центр верификации иммигрантов

Президент США Дональд Трамп подписал официальное распоряжение об открытии в стране Национального контрольного центра, который будет осуществлять функции усиленной проверки мигрантов, которые попадают в Америку. Соответствующее заявление распространил во вторник Белый дом.

"Дональд Трамп сегодня подписал Президентский меморандум по национальной безопасности с целью создания Национального контрольного центра (УКЦ) для координации усилий министерств и ведомств с целью улучшения процедуры идентификации прибывших лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, а также безопасности границ, внутренней и общественной безопасности", - говорится в сообщении.

Руководить новым центром поручено Министерству внутренней безопасности. При этом ожидается улучшение уровня взаимодействия ведомства с другими правительственными структурами, в том числе для получения разведывательной и другой информации на отдельных лиц в процессе проверки.

Как подчеркнули в Белом доме, Центр в своей деятельности будет придерживаться требований защиты частной жизни, гражданских прав и свобод.

"Главным приоритетом администрации является безопасность и защита общественности", - отметили в Белом доме.

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