Суд частично разрешил применять миграционный указ Трампа

Апелляционный суд в Сан-Франциско разрешил вступление в силу ряда положений миграционного указа президента США Дональда Трампа.

Власти страны вправе отказывать во въезде гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада, если у них нет родственников в Соединенных Штатах, постановил суд в понедельник, 13 ноября. Подобные ограничения также касаются граждан КНДР, некоторых сотрудников правительства Венесуэлы и членов их семей.

Тем самым калифорнийский суд отменил решение предыдущей инстанции. В середине октября федеральный судья в штате Гавайи накануне вступления в силу третьей версии миграционного указа Трампа частично блокировал его действие, заявив, что он дискриминирует людей по причине их национальной принадлежности. Решением суда приостанавливается запрет на въезд в США гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением. При этом ограничения на въезд для северокорейцев, а также венесуэльских чиновников и членов их семей не вызвали возражений у суда.

Трамп подписал нынешний миграционный указ 25 сентября, на следующий день после того, как истек срок действия предыдущего аналогичного распоряжения.

Самый первый миграционный указ был подписан Дональдом Трампом 27 января. После волны критики и протестов власти США смягчили ряд его положений, и в марте последовало обновленное распоряжение президента. Однако его действие заблокировал федеральный суд на Гавайях. После жалобы Белого дома Верховный суд США восстановил действие миграционного указа Дональда Трампа до полного рассмотрения иска. Уже по истечении срока действия указа Верховный суд 11 октября отклонил жалобу правозащитников о запрете на въезд в Соединенные Штаты гражданам ряда стран.