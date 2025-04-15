Текущие затраты на охрану окружающей среды в Беларуси за 2024 год подросли на 4,3%

В 2024 году текущие затраты организаций Беларуси на охрану окружающей среды составили 1157,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню 2023 года.

Как сообщает Белстат, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольшая доля приходится на обращение со сточными водами – 45,5% (526 млн рублей), обращение с отходами – 28,2% (326,1 млн рублей), охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 22,4% (258,9 млн рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (53,8%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (25,8%), и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (12,6%).

В 2024 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Гомельской (313,4 млн рублей, или 27,1% от общего объема по республике), Витебской (188,8 млн рублей, или 16,3%) и Минской (180,2 млн рублей, или 15,6%) областей.