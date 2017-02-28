Saudi Aramco купит долю в нефтеперерабатывающем комплексе Petronas за $7 млрд

Саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco купит долю в нефтеперерабатывающем и нефтехимическом проекте малайзийской фирмы Petronas, инвестировав в него $7 миллиардов, подтвердили компании во вторник.

В совместном заявлении двух компаний говорится, что Aramco получит 50-процентную долю в избранных объектах и активах проекта, получившего название RAPID (Refinery and Petrochemicals Integrated Development) и разрабатываемого малайзийской государственной нефтегазовой компанией Petroliam Nasional Berhad (Petronas).

При заключении сделки присутствовал малайзийский премьер-министр Наджиб Разак и саудовский король Салман, который сейчас находится с визитом в Малайзии.

Aramco будет обеспечивать до 70 процентов необходимой комплексу нефти, в то время как Petronas будет поставлять природный газ, электричество и другие ресурсы, свидетельствует заявление компаний.

Разак сообщил о намерении Saudi Aramco инвестировать $7 миллиардов в строительство RAPID в понедельник.

RAPID, расположенный в штате Джохор на юге Малайзии, включает в себя нефтеперерабатывающий завод мощностью 300.000 баррелей в сутки, а также нефтехимический комплекс с производственной мощностью 7,7 миллиона метрических тонн в год. Проект предполагается ввести в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.