Последнее обновление: 14.02.2019 18:00

Туристическая тропа в Штатах свяжет два побережья страны

В США разработали маршрут длиной около 6 тысяч километров, который соединит город Вашингтон в округе Колумбия со штатом Вашингтон на северо-западе страны.

Great American Rail-Trail — беспрецедентный проект, предусматривающий создание нового туристического маршрута вдали от автомобильных дорог. Передвигаться по нему можно будет на велосипеде или пешком, говорится в пресс-релизе Rails-to-Trails Conservancy (RTC).

Тропа пройдет через национальные парки, вдоль рек, по мостам и акведукам. Путешественникисмогут увидеть все разнообразие ландшафта США, жителей и мест, пересекая территорию 12 штатов.

Потребовалось более 18 месяцев, чтобы проанализировать почти 55 тысяч километров открытых троп по всей стране и найти наиболее удобный маршрут, а также оценить его целесообразность.

Полный маршрут представят этой весной. А пока RTC показала 12 стыковочных троп, которые делают создание Great American Rail-Trail возможным.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование