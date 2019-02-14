Туристическая тропа в Штатах свяжет два побережья страны

В США разработали маршрут длиной около 6 тысяч километров, который соединит город Вашингтон в округе Колумбия со штатом Вашингтон на северо-западе страны.

Great American Rail-Trail — беспрецедентный проект, предусматривающий создание нового туристического маршрута вдали от автомобильных дорог. Передвигаться по нему можно будет на велосипеде или пешком, говорится в пресс-релизе Rails-to-Trails Conservancy (RTC).

Тропа пройдет через национальные парки, вдоль рек, по мостам и акведукам. Путешественникисмогут увидеть все разнообразие ландшафта США, жителей и мест, пересекая территорию 12 штатов.

Потребовалось более 18 месяцев, чтобы проанализировать почти 55 тысяч километров открытых троп по всей стране и найти наиболее удобный маршрут, а также оценить его целесообразность.

Полный маршрут представят этой весной. А пока RTC показала 12 стыковочных троп, которые делают создание Great American Rail-Trail возможным.