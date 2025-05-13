США могут потерять $12 млрд дохода от туризма в 2025 году

В 2025 году США могут потерять $12,5 млрд дохода от туризма, а расходы иностранных туристов снизятся до менее чем $169 млрд. Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

Это примерно на 7% меньше, чем в 2024-м, и на 22% ниже, чем в 2019-м — году пика американского туризма, передает Bloomberg.

Из 184 экономик, которые анализировали WTTC вместе с Oxford Economics, только в США ожидается снижение туристических доходов.

Туризм и путешествия – крупнейший сектор американской экономики стоимостью почти $2,6 трлн, который обеспечивает 9% ВВП и 20 млн рабочих мест. Ежегодно эта отрасль генерирует $585 млрд налоговых поступлений – 7% всего бюджета США.

Проблемы начались еще в эпоху Байдена, когда ограничения из-за COVID держались дольше, чем в большинстве других стран. Затем добавился окрепший доллар, сделавший поездки в США слишком дорогими для европейцев и японцев. Сейчас ситуацию усугубляет изменение отношения к США из-за риторики America First.

За март 2025 года количество туристов из Великобритании уменьшилось на 15%, из Германии – на 28%, из Южной Кореи – на 15%, из Испании, Ирландии и Доминиканы – на 24–33%.

Последствия ощутят крупные города и приграничные регионы. К примеру, Нью-Йорк пересмотрел прогноз на 2025 год: ожидается на 400 000 меньше туристов и минус $4 млрд дохода. Губернатор Кэти Хокул сообщила, что в регионах штата Нью-Йорк 66% бизнесов уже почувствовали серьезное падение бронирований из Канады, и 26% уменьшили персонал.

По прогнозам WTTC, туризм в США не восстановится до доковидного уровня по меньшей мере до 2030 года. И это если ситуация не усугубится. Один из сигналов для тревоги – план повысить стоимость электронного разрешения ESTA (въезд по безвизу) с $21 до $40.