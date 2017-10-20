Юнкер не ждет от стран ЕС скорого мандата на переговоры по "Северному потоку-2"

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на полях саммита ЕС в Брюсселе констатировал, что у стран-членов Евросоюза нет достаточного желания поручить ЕК обсуждение с Москвой условий эксплуатации нового газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает в пятницу, 20 октября, независимая онлайн-газета EUObserver.

"Я не думаю, что мы достигнем единодушия по этому вопросу в ближайшие месяцы", - цитирует издание слова Юнкера. При этом глава Еврокомиссии отметил, что довольно много стран выступают за вмешательство на уровне ЕС на фоне опасений по поводу "тактики запугивания", применяемой Россией в сфере энергетики.

Германия - крупнейшая страна ЕС и конечный пункт нового запланированного газопровода, считает, что Еврокомиссии не следует вмешиваться. ФРГ и ряд государств Северной Европы называют "Северный поток-2" сугубо коммерческим проектом. В то же время Польша и страны Балтии указывают на политический аспект дела, опасаясь усиления влияния Росси на энергетическом рынке.

Между тем юристы Евросоюза пришли к выводу, что обсуждение условий эксплуатации газопровода "Северный поток-2" не входит в компетенцию Еврокомиссии. В экспертном заключении они указали, что ЕК не обладает полномочиями, чтобы требовать переговоров об объекте, находящемся вне территории Европейского Союза.

"Северный поток-2" должен быть проложен по дну Балтийского моря рядом с уже проложенным "Северным потоком-1" в 2018 году и введен в эксплуатацию в 2019-м.