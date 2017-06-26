Совет ЕС не дал Еврокомиссии мандат по "Северному потоку-2"

Министры энергетики стран Евросоюза на заседании в понедельник ожидаемо не предоставили Еврокомиссии мандат на обсуждение с российской стороной возможности создания специальной юридической базы для работы будущего газопровода "Северный поток-2", обсуждение этого документа продолжится, сообщил РИА Новости источник в ЕС, знакомый с вопросом.

"Финальное решение не ожидается до летнего перерыва, обсуждение продолжится в сентябре", - сказал источник.

Еврокомиссия стремится подвести будущий газопровод под действие ряда правил Евросоюза, под которые он сейчас не попадает. Ранее ЕК утвердила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с РФ. Этот мандат должен быть утвержден странами Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в середине июня, что не считает необходимым выдачу специального мандата ЕС для переговоров по проекту "Северный поток-2", но правовые вопросы должны быть выяснены.

"Еврокомиссия рассказала (на заседании – ред.) об основных пунктах мандата. … Несколько стран ЕС напомнили о своих опасениях, что этот проект может оказать негативное влияние на безопасность энергоснабжения ЕС и цели энергосоюза, и поприветствовали запрос Еврокомиссии на мандат. Текст будет рассматриваться во время эстонского президентства", - сказал источник.

Сейчас в Совете ЕС президентствует Мальта, с 1 июля начинается эстонское президентство, которое продлится до конца текущего года.

На "Северный поток-2" не распространяются все правила внутреннего рынка ЕС, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС, но пойдет через море. Поэтому ЕК выражает желание достичь соглашения с РФ касательно ряда ключевых принципов, которые она хотела бы распространить на работу этого газопровода.

Среди этих принципов — прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа, сообщалось ранее в материалах ЕК.